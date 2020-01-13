«Мегафон» и «Вымпелком» назвали причину повышения тарифов

Москва, 13 января. Мобильные операторы «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») повысят стоимость архивных тарифов с 13 и 16 января. Уведомления об этом абонентам разослали в конце 2019 года.

В «Мегафоне» такой шаг объяснили учетом роста потребления услуг абонентами. В компании отметили, что нововведения затронут небольшое число клиентов. В «Вымпелкоме» заявили, что прибегнуть к повышению стоимости архивных тарифов заставили расходы на интенсивное развитие инфраструктуры и реализацию требований законодательства.

В Tele2 не ответили на соответствующий запрос СМИ, в МТС возможность повышения тарифов комментировать не стали, сообщил телеканал «360».

Согласно оценке аналитического агентства Content Review, в наступившем году сотовые операторы неизбежно станут повышать тарифы из-за расходов на реализацию требований закона об устойчивом рунете и «пакета Яровой». Услуги мобильной связи в России в 2020 году могут подорожать на 17-18%, считают эксперты.

Мобильные операторы МТС, «Билайн» и Tele2 осенью минувшего года опровергли информацию о предполагаемом росте цен, заявив, что не планируют повышать тарифы на услуги связи.

Представители Tele2 и «Билайна» отмечали, что не рассматривают вопрос повышения тарифов. В пресс-службе «Билайна» сообщали, что оператор заморозил цены на тарифы и услуги для клиентов на продолжительное время.

Об отсутствии оснований для роста цен на сотовую связь в ноябре также заверяли в Федеральной антимонопольной службе, сообщило RT. В ФАС отмечали, что, если операторы поднимут цены на услуги сотовой связи, ведомство проведет расследование.