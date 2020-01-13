Сенатор Пушков ответил на слова эстонского политика о границах с Россией

Москва, 13 января. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор Алексей Пушков в своем блоге в Twitter прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, заявившего, что пограничный договор с Россией противоречит конституции республики.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявлял, что Таллин не намерен ратифицировать договор о государственной границе с Россией от 2014 года, так как это аннулирует Тартуский мирный договор, что будет иметь «огромные юридические последствия».

«Но как же в Таллине пошли на его подписание в феврале 2014 и были готовы к его ратификации? Означает ли это, что прежние власти Эстонии нарушили Конституцию? Ждём ответа», – прокомментировал Алексей Пушков.

Напомним, ранее сенатор заявил, что РФ, как и Эстония, не намерена ратифицировать договор о границах. Он посоветовал «не питать иллюзий» по этому поводу.

Согласно Тартускому мирному договору от 1920 года, Эстонии отошла часть исконно российских земель — Ивангород с окрестностями и часть Печорского района Псковской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

В Таллине считают, что договор подтверждает суверенитет Эстонии, но в России его расценивают исключительно как исторический документ, утративший силу после вхождения страны в СССР.

Спикер Хенн Пыллуаас ссылается на то, что современная Эстония, получившая независимость в 1991 году, считает себя правопреемницей не Эстонской ССР, а Эстонской Республики, существовавшей с 1918 по 1940 год, «во всех проявлениях, включая государственную границу».