Литвинова отказалась от фото с поклонников после ДТП

Москва, 13 января. Актриса и режиссер Рената Литвинова во время празднования дня рождения пожаловалась на плохое самочувствие после ДТП и отказалась от совместной фотографии с поклонником.

Ранее в УГИБДД МВД Москвы сообщили, что на Тверском бульваре под колеса легкового автомобиля попала женщина. За рулем автомобиля находилась 28-летняя автолюбительница, которую оштрафовали на две тысячи рублей.

Позже выяснилось, что пострадала Рената Литвинова. Актриса получила травму руки и ноги, после инцидента ей оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас жизни актрисы ничего не угрожает.

После ДТП она отправилась праздновать день рождения в один из столичных ресторанов. К актрисе с просьбой сделать совместное фото обратился поклонник, но та отказалась, сославшись на самочувствие.

«Не в порядке (самочувствие. — Прим. ред.), поэтому я не хочу фотографироваться», — заявила Литвинова, извинившись перед поклонником.

Оперировавший актрису после ДТП хирург Теймур Кулиев заявил, что Литвиновой зашили подбородок. Ее состояние врач охарактеризовал как стабильное.

«Не волнуйтесь, все хорошо с Ренатой. Я постарался, все нормально будет, надеюсь», — отметил врач.

По словам доктора, пока рано делать более подробные заявления. Чтобы оценить состояние пациентки, должны пройти минимум сутки. Кулиев добавил, что Литвинова должна явиться на осмотр завтра, 13 января.

Актриса в Instagram отметила, что автомобиль сбил ее на пешеходном переходе.

«Меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок», — цитирует Литвинову RT.

Артистка отметила, что инцидент произошел, когда она направлялась в салон после пробежки.