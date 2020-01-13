Замглавы СК РФ рассказал, откуда взялись 8 млрд рублей в доме полковника Захарченко

Москва, 13 января. Следователи обнаружили доказательство коррупционного происхождения 8 миллиардов рублей, найденных в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

О том, что найденные деньги могли быть получены в качестве взяток, заявил заместитель главы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью изданию «Коммерсант». По его словам, расследование преступлений Захарченко по-прежнему продолжается, несмотря на вынесенный приговор.

В настоящий момент полученные доказательства указывают на то, что военный получил эти деньги в виде взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний. Во время работы в МВД Захарченко занимался борьбой с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, пишет РИА Новости.

Напомним, летом 2019 года Захарченко был приговорен к 13 годам тюремного заключения и штрафу в размере 117 миллионов рублей. Прокуратура настаивала на наказании в виде 15,5 года в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн рублей. Экс-полковника задержали 9 сентября 2016 года. Во время следственных мероприятий по его делу были найдены средства на общую сумму примерно 8,5 миллиарда рублей.