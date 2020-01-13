Депутаты Госдумы предложили освободить от НДФЛ россиян, доход которых меньше двух МРОТ

Москва, 13 января. Вице-спикер Игорь Лебедев и депутат Государственной Думы Борис Пайкин разработали проект закона, согласно которому россияне, у которых доход ниже суммы двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), освобождаются от налога для физических лиц (НДФЛ).

В настоящее время документ направлен на рассмотрение премьер-министру Дмитрию Медведеву. Инициаторы отмены НДФЛ ждут отзыва кабинета министров, сообщает интернет-газета «Ридус».

Авторы законопроекта убеждены, что такая мера позволит дать более существенный толчок экономическому росту за счет увеличения покупательской способности населения, а также окажет реальную поддержку такой категории граждан, пишет KP.ru.