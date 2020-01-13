Певица Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом Телегиным

Москва, 13 января. Популярная российская певица Пелагея прокомментировала расставание с хоккеистом, игроком сборной России Иваном Телегиным.

Объявившая о разводе со спортсменом исполнительница назвала разрыв «нерадостной историей». По ее словам, если «третьи лица» не вмешаются в бракоразводный процесс, все юридические вопросы решены будут без скандальных разбирательств.

Певица подчеркнула, что ради дочери она и Телегин будут стараться сохранить хорошие отношения.

Ранее о причине расставания с женой откровенно рассказал сам хоккеист. По его словам, не у всех получается встретить единственного человека и прожить с ним всю жизнь. Но Телегин рад, что в его жизни была Пелагея, которая подарила ему дочь.

«Я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе», — отметил игрок ЦСКА и сборной России.

Телегин подчеркнул, что в их расставании с Пелагеей «нет вины третьих лиц, обстоятельств и событий», сообщила «Газета.ру». Они с исполнительницей всегда будут поддерживать отношения и помогать друг другу, добавил он.

Солистка и основательница группы «Пелагея» исполняет романсы, русские народные и авторские песни, а также этническую музыку разных народов. Пелагея вышла замуж за режиссера Comedy Woman Дмитрия Ефимовича в 2010 году. Но брак был недолгим и в 2016 году певице сделал предложение хоккеист Иван Телегин.

После окончания чемпионата мира 2016 года пара зарегистрировала брак. После свадьбы Пелагея ушла из пятого сезона шоу «Голос», где выступала в качестве тренера-наставницы, и очередного сезона шоу «Голос. Дети».