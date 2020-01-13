Краснов связал ухудшение криминогенной обстановки в РФ с закрытием психбольниц

Москва, 13 января. Ликвидация в стране множества психиатрических лечебниц привела к росту криминала. Такое мнение высказал заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

По его словам, специалистами Следственного комитета были выявлены определенные проблемы, обусловленные широкомасштабным сокращением числа психиатрических коек и больниц с параллельным развитием внебольничных форм помощи психически больным.

«Закрытие большого количества психиатрических лечебниц породило новые проблемы и дало нежелательные результаты, особенно среди пациентов с наиболее тяжелыми и хроническими заболеваниями, что выразилось, в том числе в росте криминогенной напряженности», – сказал Краснов в своем интервью газете «Коммерсант».

Он также отметил, что несмотря на надзор медиков за психически нездоровыми людьми, безопасность окружающих от них не обеспечивается.

Вопрос психически нездоровых людей и криминогенной обстановки был поднят после трагедии, случившейся в Нарьян-Маре, где 31 октября пьяный мужчина проник в детский сад и убил 6-летнего мальчика.

Как пишет «Газета.ru», ранее подозреваемый в убийстве 36-летний Денис Поздеев состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик. Мужчину уже привлекали к ответственности за публикацию нацисткой символики в соцсетях. Имя и фамилия предполагаемого злоумышленника указаны в судебном акте Нарьян-Марского от 6 июня 2017 года – тогда его признали виновным и обязали выплатить штраф в размере 1,5 тыс. рублей.