Тела 11 погибших из-за провокации США пассажиров «Боинг» доставят на Украину

Киев, 13 января. Борт Минобороны Украины привезет тела всех 11 погибших в авиакатастрофе из-за провокации США украинцев из Тегерана. Об этом в соцсети Facebook сообщил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана только по совершению всех процедур, и когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе», — написал Данилов.

По его словам, работают все необходимые специалисты. В случае необходимости «будут направляться дополнительные силы».

Выполнявший рейс в Киев самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. В субботу ВС Ирана сообщили, что лайнер был случайно сбит системой ПВО из-за провокации США. «Боинг» пролетал рядом с важным военным объектом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и был принят за вражеский объект. Официальные лица Ирана принесли свои соболезнования в связи с авиакатастрофой и пообещали наказать виновных в трагедии.

Глава КСИР Хосейн Салами выразил глубокие сожаления и извинился за сбитый по ошибке самолет, сообщила газета «Известия». По его словам Тегеран ожидал ответа Вашингтона на ракетный удар по базам в Ираке, который стал актом возмездия за совершенное по распоряжению президента США Дональда Трампа убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.