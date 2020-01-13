Российский хоккеист Шестеркин сравнил жизнь в Нью-Йорке, Москве и Петербурге

Москва, 13 января. Хоккеист, вратарь клуба Национальной сборной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин дал интервью изданию «Спорт Экспресс». В нем спортсмен сравнил жизнь в Нью-Йорке, Москве и Санкт-Петербурге, заявив, что в столице России «еще рай».

По словам Шестеркина, на те деньги, что уходят на жилье в Нью-Йорке, в Москве можно снять апартаменты.

«Приезжайте сюда, и вы поймете, что в Москве еще рай. Я тут насчет жилья интересовался, так на эти деньги в Санкт-Петербурге можно снять этаж в элитном доме. В Москве, наверное, половину этажа», – заявил хоккеист.

Он также отметил, что в настоящее время живет в отеле. Город он назвал «фантастическим», но пожаловался на большое количество людей.

«Если ты хочешь пройти по Таймс скверу или зайти в Центральный парк, то придется пробиваться сквозь толпы народу. Ну и запах», – сказал Шестеркин.

В настоящее время хоккеисту 24 года. Он родился в Москве и является воспитанником «Крыльев Советов». Он выступал за клубы Континентальной хоккейной лиги «Спартак» и СКА, с армейцами из Санкт-Петербурга дважды выиграл Кубок Гагарина. В «Рейнджерс» он был выбран на драфте в 2014 году, пишут «Известия».