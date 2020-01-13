Роухани назвал удары по базам США ответом на преступную деятельность Вашингтона

Тегеран, 13 января. Иранские ракетные удары по базам США в Ираке стали ответом на преступную деятельность Вашингтона. Об этом во время встречи с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши в воскресенье заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«Мы никогда не стремились разжечь войну в регионе, и поэтому провели операцию против американских баз лишь в качестве ответа на преступную деятельность США», — отметил президент Ирана.

По его словам, Тегеран полностью готов к защите своих интересов. Роухани подчеркнул, что «все должны осознать, что диалог и тесное сотрудничество мусульманских народов и государств в регионе принесет пользу всем», тогда как от «дистанцирования, конфликтов и войн все только страдают».

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на 3 января в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада погиб командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.

В ночь на 8 января КСИР объявил о военной операции «Мученик Сулеймани», в рамках которой были нанесены удары по аэропорту Эрбиля и базе Айн-эль-Асад в Ираке.

Позже пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортэгус заявила, что Вашингтон намерен добиваться экономической и дипломатической изоляции Ирана, сообщила газета «Известия». По ее словам, Пентагон восстановил на Ближнем Востоке военное сдерживание.