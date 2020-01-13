Травматолог Терновой объяснил падение модели Пунтус из окна

Москва, 13 января. Ортопед-травматолог Константин Терновой прокомментировал инцидент с падением из окна дома в центре Москвы модели Ксении Пунтус.

По словам эксперта, полученные моделью травмы характерны для падения с высоты третьего-четвертого этажа.

«Скорее всего, приземление пришлось на одну ногу, после чего нога вбивается в таз, ломается таз, дальше пациент падает на бок. Здесь могут быть переломы ребер и ушиб легкого, и третья точка «приложения» — он бьется головой о поверхность и получает сотрясение головного мозга с потерей памяти. Это достаточно часто происходит», — объяснил Терновой в беседе с «Пятым каналом».

Травматолог отметил, что находящиеся в состоянии алкогольного опьянения люди зачастую хотят подышать свежим воздухом и могут выпасть из окна.

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации Боткинской больницы. Врачи диагностировали у модели многочисленные переломы, ссадины и черепно-мозговую травму. Пострадавшая пришла в сознание, медики оценивают ее состояние как тяжелое.

По данным СМИ, полураздетая девушка лежала в кустах под окнами квартиры внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова. Фотомодель обнаружил дворник. Перед инцидентом Пунтус с Баковым отдыхали в одном из московских баров. Мужчина выпил спиртного, и друзья отвезли пару домой.

Агент Пунтус заявила, что состояние модели оценивается как стабильно тяжелое, сообщила «Газета.ру». Девушка находится в сознании, но не может ничего рассказать. Из-за травмы головы она почти ничего не помнит, отмечает издание.