Нарушающих суверенитет Ирака США возмутил обстрел авиабазы «Балад»

Вашингтон, 13 января. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал власти Ирака привлечь к ответственности виновных в обстреле авиабазы «Балад». Об этом глава дипведомства Соединенных Штатов написал в соцсети Twitter.

«В ярости от сообщений о еще одном ракетном обстреле иракской авиабазы», — написал Помпео.

Госсекретарь США призвал правительство Ирака «привлечь к ответственности» виновных в «нападении на иракский народ». По словам дипломата, продолжающиеся нарушения суверенитета страны со стороны не проявляющих «лояльности иракскому правительству» групп должны прекратиться.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что район военной авиабазы США «Балад» в провинции Салах-эд-Дин в Ираке обстрелян неизвестными ракетами. На территории вблизи объекта разорвались как минимум семь реактивных снарядов.

Эта база также подвергалась обстрелу 9 января. Тогда неподалеку от нее упал только один снаряд. Кто начал обстрел, осталось неизвестным. Иракские СМИ сообщили, что никто не пострадал.

Днем ранее, 8 января, Корпус стражей Исламской революции в рамках операции «Мученик Сулеймани» выпустил в общей сложности 15 ракет по базе США «Айн-аль-Асад» и аэропорту Эрбиля. Акция стала ответом Тегерана на убийство иранского генерала Касема Сулеймани ВВС США.

Высокопоставленный военный погиб 3 января в результате удара по аэропорту Багдада. Вашингтон ликвидировал генерала, заподозрив в причастности к организации нападения иракцев на американское посольство 31 декабря 2019 года. 12 января глава Пентагона Марк Эспер заявил, что после убийства Сулеймани «Америка в безопасности» и добавил, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий.

В Ираке назвали произошедшее нарушением национального суверенитета, 5 января иракский парламент большинством голосов принял резолюцию с требованием прекратить любое иностранное военное присутствие на территории страны и отозвать запрос на поддержку международной коалиции во главе с США в борьбе с ИГИЛ1 (запрещенная на территории РФ организация).

1 Организация запрещена на территории РФ.