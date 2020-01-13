Терроризирующий Ливию Саррадж заговорил о «мире и стабильности»

Триполи, 13 января. Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж выступил в эфире телеканала Libya Alahrar с призывами к установлению «мира и стабильности в свободной от тирании» стране.

«Я призываю всех жителей Ливии перевернуть страницу прошлого на пути к миру и стабильности в свободной от тирании Ливии, и первый шаг к этому – прекращение огня», – цитирует главаря ПНС информационное агентство Tripoli News.

По словам Сарраджа, «подписание соглашения должно предотвратить пролитие еще большей ливийской крови».

Напомним, изначально ПНС Ливии было сформировано в 2016 году в соответствии с Ливийским политическим соглашением, известным также как Схиратские соглашения. Этот документ четко регулирует обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии, а также сроки их мандата ПНС, который был ограничен двумя годами.

За этот период ПНС должно было сформировать конституцию и параллельно обеспечивать граждан Ливии базовыми потребностями: следить за обеспечением социальных нужд, безопасностью и следованием букве закона. Однако на деле ПНС только усугубило кризис, связалось с террористами и взяло под контроль наркотрафик и торговлю людьми.

Стоит отметить, что идея о перемирии, которая сейчас обсуждается ведущими мировыми политиками, была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным. Слова российского лидера стали стимулом для поиска путей урегулирования конфликта в Ливии.

В поддержку перемирия уже высказался Египет, Тунис, вопрос обсуждался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Макроном и главой правительства Италии Конте.

Ливийская национальная армия неукоснительно выполняет достигнутые договоренности и не ведет огонь. Солдаты ЛНА приостановили антитеррористическую операцию и не выполняют боевых задач. В то же время, вооруженные группировки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии уже несколько раз нарушали режим прекращения огня.