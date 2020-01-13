Путин и Эрдоган обсуждали в Стамбуле обострение ситуации на Ближнем Востоке из-за США

Москва, 13 января. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили обстановку на Ближнем Востоке, обострявшуюся после убийства командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани военными США.

По итогам переговоров глав государств в Стамбуле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что президенты обсуждали ситуацию в районе Персидского залива и высказались за решение всех конфликтов на Ближнем Востоке исключительно мирными средствами

Напомним, генерал Касем Сулеймани был одной из самых влиятельных политических фигур в Иране. Он был убит 3 января в результате удара ВВС США по автоколонне в районе аэропорта Багдада.

Позже стало известно, что США одновременно с Сулеймани планировали убить в Йемене военачальника КСИР Абдулу Резу Шахлаи, сообщила «Газета.ру». Однако вторая атака оказалась безуспешной.

Тегеран пообещал отомстить за генерала. Корпус стражей Исламской революции 8 января объявил о военной операции «Мученик Сулеймани», в рамках которой были нанесены удары по двум американским военным базам в Ираке.