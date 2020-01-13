Командующий КСИР Хосейн Салами попросил прощения за сбитый из-за США «Боинг»

Тегеран, 13 января. Командующий элитными частями вооруженных сил Ирана – Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами попросил прощения сбитый украинский «Боинг». По его словам, в ту ночь из-за действий США «все были в атмосфере войны».

«Мне некогда не было так совестно в своей жизни. Мы совершили ошибку, и множество наших сограждан погибли из- за нее. Мы просим прощения», – цитирует ТАСС Салами со ссылкой на местное агентство ИСНА.

По словам военного, в ту ночь все самолеты и вертолеты США, находящиеся в Персидском заливе, были подняты в воздух, чувствовалась «атмосфера войны».

Напомним, украинский самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Тегерана 8 января утром. В субботу ВС Ирана сообщили, что лайнер случайно был сбит. Воздушное судно пролетало рядом с важным военным объектом КСИР и было принято за вражеский объект. Официальные лица Ирана принесли свои соболезнования в связи с авиакатастрофой и пообещали наказать виновных в трагедии.

Отношения между Ираном и США обострились в начале января, когда американские силы по личному распоряжению президента США Дональда Трампа иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. В ответ на преступные действия Иран атаковал военные базы США в Ираке.