Востоковед Гаджиев считает уместным визит делегации Турции в РФ на переговоры по Ливии

Москва, 13 января. Директор Центра изучения современной Турции Института востоковедения РАН, востоковед Амур Гаджиев назвал визит министров иностранных дел и обороны Турции Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара в Россию актуальным, своевременным и уместным.

Турецкие министры в понедельник посетят Москву и встрется с российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Главы оборонных и дипведомств двух стран обсудят взаимодействие по Сирии, урегулирование в Ливии и ситуацию на Ближнем Востоке.

По мнению эксперта, у Москвы и Анкары в Сирии сохраняются различные подходы к ситуации «на земле», особенно в Заевфратье. Но решению проблемы способствует высокий уровень доверия между сторонами.

«Например, если раньше, особенно по ситуации в Сирии и в отношении курдской проблемы, было некое недоверие в отношении Турции, то после начала последней военной операции Турции («Источник мира». — Прим. ред.) мы видим, что Россия по некоторым вопросам склонна доверять Турции», — цитирует Гаджиева ТАСС.

По его словам, Турция старается вести себя по отношению к России честно и искренне. Москва тоже ведет прозрачную политику. Поэтому оснований не доверять друг другу и ожидать провокаций у сторон нет.

Говоря об общей ситуации на Ближнем Востоке, эксперт указал на то, что в новом обострении никто не заинтересован. Он назвал обстановку нездоровой. По мнению Гаджиева, страны региона заинтересованы в стабильности и с учетом возможных плачевных последствий обострения, визит турецких министров в Москву «актуален, своевременен, уместен и нацелен на то, чтобы как-то использовать общие совместные усилия для посредничества и ситуация еще больше не усложнилась и не привела бы к полномасштабной войне».