Семь стран лишены в Генассамблее ООН права голоса

Нью-Йорк, 13 января. Семь государств-членов ООН лишены голоса на Генеральной ассамблее. Причиной тому стала неуплата взносов.

По состоянию на 9 января, задолженности по уплате организации обязательных денежных взносов числятся всего за десятью странами. Но, как сообщает «Парламентская газета», Коморские острова, Сан-Томе и Принсипи, а также Сомали будут принимать участия в голосованиях до конца 74-й сессии.

Остальные же страны, такие как Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и ЦАР лишены права голоса.

Требование оплаты денежных взносов прописано в 19 статья Устава ООН. Благодаря им формируется регулярный бюджет организации.

Напомним, ранее большинство стран-участниц Генассамблеи ООН поддержали резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией, несмотря на противостояние со стороны США, пишет «Газета.ru».