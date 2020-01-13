МИД Туниса назвал прекращение огня в Ливии важным шагом для остановки кровопролития

Триполи, 13 января. Министерство иностранных дел Туниса вслед за другими странами приветствовал прекращение огня в Ливии, назвав это важным шагом для установления мира в стране. Об этом сообщает местный телеканал «Libya24».

«Прекращение огня в Ливии – важный шаг для остановки кровопролития и возврата к диалогу под эгидой ООН», – цитирует телеканал МИД Туниса.

Ранее аналогичное мнение высказало правительство Египта, заявившее о поддержке решений, которые позволят сохранить безопасность Ливии и стран, соседствующих с ней.

Подобные заявления были сделаны на фоне инициативы о мирном прекращении огня, высказанной лидером РФ Владимиром Путиным. 8 января президент России в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выступил за прекращение огня в Триполи. Глава Турции поддержал это предложение. Как следствие, с полуночи 12 января в Триполи впервые за многие месяцы установилось перемирие.

Миротворческие усилия Москвы получили признание как среди ливийского народа, так и в кругу западных политиков. Сложившуюся ситуацию уже обсудили Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель, а Путин обменялся мнениями с президентом Франции Макроном и главой правительства Италии Конте.