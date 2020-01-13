Нурмагомедов жестко пошутил над Серроне, признавшимся в страхе перед боями

Москва, 13 января. Чемпион UFC в легком весе, российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов высмеял американского спортсмена Дональда Серроне, который рассказал о своей подготовке к поединкам. Соответствующую запись россиянин сделал в соцсети Instagram.

«Из раза в раз я боюсь, нервничаю, думаю: «Блин, у меня руки тяжелые, ноги тяжелые. И ты так рано приезжаешь на арену, сидишь смотришь бои, следишь за временем», — говорит Серроне на видео.

Нурмагомедов в своих «сториз» ответил на душевные переживания американского бойца жесткой записью.

«Мышление очкошника», — прокомментировал видео Хабиб.

Ранее посвященное миру смешанных единоборств интернет-издание MMA Junkie подготовило рейтинг десяти лучших бойцов минувшего десятилетия, в который вошел Хабиб Нурмагомедов. Российский боец оказался на восьмой строчке.

Лидером рейтинга MMA Junkie выбрал чемпиона UFC в полутяжелом весе, американца Джона Джонса. Вторым стал экс-чемпион промоушена в наилегчайшем дивизионе Деметриус Джонсон. Замыкает тройку лидеров бывший обладатель поясов в двух весовых категориях Даниэль Кормье.

Также российского бойца обошли в рейтинге Жорж Сен-Пьер, Конор Макгрегор, Аманда Нуньес и Ронда Роузи. Девятое и десятое места достались Жозе Алду и Максу Холлоуэю, пишет «Газета.ру».

Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов выйдет на ринг с американцем Тони Фергюсоном. Поединок пройдет 18 апреля в Бруклине. Как написал в своем Instagram-аккаунте менеджер российского бойца Али Абдельазиз, американский боец «давно заслуживает порки».