Москва, 13 января. Предстоящие переговоры в Москве могут стать ключевыми для достижения мира в Ливии. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин.

Ранее стало известно, что фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар прибыл в Москву на переговоры по Ливии. Также ожидается визит российскую столицу турецкой делегации в составе министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, шефа военной разведки Хакана Фидана и министра обороны Хулуси Акара, которые привезут с собой главу террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа.

Он отметил, что попытки посредничества со стороны Италии не увенчались успехом. В то же время, Россия чрезвычайно эффективно действует на ливийском направлении.

«После провала попыток посредничества Италии, договоренности Эрдогана и Путина о перемирии в Ливии, договоренности Меркель и Путина о создании в Берлине переговорной площадки для остановки войны в Ливии, переговоры между Хафтаром и Сарраджем пройдут в Москве», — отметил специалист.

По словам Рожина, достигнутые накануне договоренности о прекращении огня стали большим шагом вперед в деле урегулирования конфликта. Теперь же на повестке дня достижение полноценного мира.

«Если перемирие будет заключено, оно переведет Россию на роль главного посредника в ливийской войне и главного миротворца», — полагает эксперт.

Рожин полагает, что лучшим выходом для Ливии станет прекращение войны и проведение всенародных выборов.

Ранее сообщалось о прекращении огня в Триполи впервые за долгие месяцы. Достичь перемирия удалось благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина, которую поддержал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. К дискуссии о преодолении конфликта в Ливии активно подключились и европейские лидер. Среди них канцлер Германии Ангела Меркель, глава Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Италии Джузеппе Конте.

Перемирие в Ливии поприветствовали и во Всемирной организации, передает RT.