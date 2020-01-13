Ливию ждут большие перемены после установления перемирия по инициативе России

Москва, 13 января. Ливия стоит на пороге больших перемен после установления перемирия по инициативе России. Такое мнение высказал главный редактор Научно-практического общественно-политического журнала, посвященного вопросам внешней политики России и проблемам глобализации, Федор Лукьянов.

По его словам, призыв президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить огонь указывает на важнейшую роль Москвы в преодолении конфликта. Лукъянов указал на способность Путина и Эрдогана находить компромисс в условиях объективного противоречия интересов.

«Позиции России и Турции противоположны, но это вообще не новость и не препятствие. В Сирии интересы, мягко говоря, тоже очень мало совпадают. Что не мешает активно взаимодействовать и избегать клинчей. Забавно будет, если Турция и Россия, две неарабские державы, окажутся ключевыми игроками еще в одной арабской стране, после Сирии», — отметил эксперт.

Лукьянов добавил, что в ситуацию вокруг Ливии вовлечен и ряд других стран. Среди них Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. А вот усилия европейцев, по мнению Лукъянова, пока малоэффективны.

Ранее в ООН поприветствовали прекращение огня в Ливии. Об этом сообщала газета «Известия».

Усилия России по мирному урегулированию конфликта в Ливии высоко оценили эксперты.

Также сообщалось о случаях нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных группировок так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.