Эксперты портала Njcar назвали причины продажи новых машин на вторичном рынке

Москва, 13 января. Автомобильные эксперты назвали причины, почему на вторичном рынке могут продаваться буквально новые машины. Для того, чтобы выяснить это, специалисты изучили более 200 подобных объявлений.

Как оказалось, что у подобных «новых» автомобилей может быть скручен счетчик пробега, или машина может иметь залоговую историю. Нередко владельцы пытаются избавиться от машин, недавно побывавших в ДТП. Причиной тому может быть эмоционально-психологическое состояние водителя или дефекты конструкции, пишет телеканал «МИР24» со ссылкой на профильный портал Njcar.ru.

Кроме того, чаще всего таксисты или экспедиторы, которым приходится много времени проводить за рулем, скручивают пробег, чтобы выдать «бывалый» автомобиль за новый. Нередко новый автомобиль имеет неприятную историю. Например, он мог быть применен в мошеннических схемах или «автоподставах», когда водители преднамеренно провоцируют ДТП чтобы получить деньги по страховке.

Перед покупкой подобного авто специалисты посоветовали проверять историю машины через специальные сервисы, чтобы не приобрести автомобиль, находящийся в залоге у банка или иной кредитной организации.

Напомним, за прошлый год стоимость новых автомобилей в России за пять лет выросла в 1,5 раза. Причем подорожали как отечественные, так и импортные машины. Одновременно растут цены и на подержанные авто, пишет «Газета.ru».