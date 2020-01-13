РФ и Турция обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии и Ливии на уровне МИД и Минобороны

Москва, 13 января. Министр обороны России Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудят с турецкими коллегами Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и Сирии. Встреча состоится в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что обсуждение пройдет в контексте обострения ситуации вокруг Ирана. Известно, что турецкую делегацию также представит глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

Одной из главных тем для обсуждения станет ситуация в Ливии. Накануне благодаря усилиям президента РФ в африканской стране впервые за долгие месяцы установилось перемирие. Еще одним следствием инициативы Москвы стала активизация широкого диалога международного сообщества по разрешению ливийского конфликта. Установление режима прекращения огня поприветствовали в ООН.

В экспертном сообществе указывают на ключевую роль России в перемирии.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с главой правительства Италии Джузеппе Конте ситуацию в Ливии. Лидеры обеих стран акцентировали внимание на важности достигнутых договоренностей о перемирии. Они также позитивно оценили планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии, передает RT.

Также сообщалось, что мирную инициативу Путина по Ливии поддержал Египет.