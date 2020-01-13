Египет приветствует мирную инициативу Путина о прекращении огня в Ливии

Триполи, 13 января. Правительство Египта поприветствовало мирную инициативу о прекращении огня в Ливии, о которой ранее высказался президент РФ Владимир Путин. Как сообщают ливийские СМИ, Египет заявил о поддержке решения, которое позволит сохранить безопасность Ливии и стран, соседствующих с ней.

Как сообщает телеканал Libya24, представителями МИД Египта также подчеркивается необходимость продолжения борьбы с радикальными террористическими течениями и негативными вмешательством в конфликт отдельных стран, которые поддерживают боевиков.

Напомним, работу мирового сообщества над решением конфликта в Ливии активизировала инициатива лидера РФ Владимира Путина. 8 января в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин выступил за прекращение огня в Триполи. Глава Турции поддержал это предложение. Как следствие, с полуночи 12 января в Триполи впервые за многие месяцы установилось перемирие.

Миротворческие усилия Москвы получили признание как среди ливийского народа, так и в кругу западных политиков. При этом наблюдается активизация широкого диалога по ситуации в Ливии. В частности, положение в этой африканской стране уже обсудили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель. А Путин обменялся мнениями с президентом Франции Макроном и главой правительства Италии Конте.