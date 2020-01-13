Минтранс РФ предложил запретить судимым за тяжкие преступления работу таксистами

Москва, 13 января. Министерство транспорта России выступило с инициативой запретить работу таксистами людям, судимым за тяжкие преступления. Таким образом авторы проекта нормативного акта надеются повысить безопасность общественного транспорта.

Ожидается, что правительство РФ рассмотрит соответствующее предложение уже летом 2020 года.

В экспертном сообществе высказывается мнение, что запрет не должен касаться экономических преступлений. В частности, судимость за незаконную банковскую деятельность вряд ли спугнет пассажиров.

Газета «Известия» напоминает, что действующее законодательство не позволяет людям с судимостью работать школьными учителями, тренерами в детских спортивных секциях, в государственных учреждениях.

Ранее московский таксист изнасиловал уснувшего в автомобиле молодого человека.

Также сообщалось, что жена известного футболиста Павла Погребняка столкнулась с агрессией со стороны водителя такси.

А мэр на Ямале бесплатно работал в такси в костюме Деда Мороза.