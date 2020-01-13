Васильева рассказала о единой модели оплаты труда учителей в России

Москва, 13 января. Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала о разрабатываемых поправках в Трудовой кодекс, которые позволят прописать на федеральном уровне базовые гарантии оплаты труда учителей.

По словам Васильевой, сейчас субъекты и муниципалитеты самостоятельно решают, как начислять оклады, надбавки и стимулирующие выплаты для педагогов. Министерство борется за то, чтобы 70% фонда оплаты учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, а 30% должны составлять различные надбавки.

«Благодаря Татьяне Алексеевне Голиковой сейчас разрабатываются поправки в Трудовой кодекс. Они позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда, позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне», – заявила Васильева в интервью «Российской газете».

Она рассказала также о том, что новые поправки в закон «Об образовании» должны закрепить «четыре документа для учителя» – рабочую программу по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал и электронный дневник. Любые другие документы не должны быть заботой учителя, считает она.

Ранее Ольга Васильева заявила, что вскоре в школьном аттестате дисциплины музыка, физкультура и изобразительное искусство будут оцениваться не по пятибалльной шкале, а по системе «зачет-незачет», пишет «Газета.ru».