Триполи, 12 января. Мирная инициатива президента России Владимира Путина стимулировала поиски путей урегулирования конфликта в Ливии.

8 января в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин выступил за прекращение огня в Триполи. Глава Турции поддержал это предложение. Как следствие, с полуночи 12 января в Триполи впервые за многие месяцы установилось перемирие.

Ливийская национальная армия неукоснительно выполняет достигнутые договоренности. Солдаты ЛНА приостановили антитеррористическую операцию и не выполняют боевых задач. В то же время, вооруженные группировки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии уже несколько раз нарушали режим прекращения огня.

Миротворческие усилия Москвы получили признание как среди ливийского народа, так и в кругу западных лидеров. При этом наблюдается активизация широкого диалога по ситуации в Ливии. В частности, положение в этой африканской стране уже обсудили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель. А Путин обменялся мнениями с президентом Франции Макроном и главой правительства Италии Конте.

Кроме того, днем 12 января Эрдоган принял в Стамбуле главаря террористического ПНС Ливии Файеза Сарраджа. Действия России высоко оценили и представители экспертного сообщества.

«Я думаю, что роль России в этих событиях можно легко оценить, посмотрев на поведение Турции. Напомню, что сразу после Нового года так называемое Правительство национального согласия Ливии попросило Турцию о военной помощи, а турки согласились», — полагает журналист, публицист и знаменитый интеллектуал Анатолий Вассерман.

Политолог Константин Беловодский также убежден, что наступившая в Ливии тишина является заслугой российского лидера.