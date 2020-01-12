سوريا النتائج 12 يناير: انتهك المسلحون مرة أخرى وقف إطلاق النار في إدلب ، ودعا بوتين الأسد مازحاً لدعوة ترامب إلى دمشق

سوريا ، 12 يناير. بدأ وقف إطلاق نار آخر في محافظة إدلب السورية. خلال زيارة إلى سوريا ، نصح فلاديمير بوتين مازحا بشار الأسد بدعوة دونالد ترامب إلى دمشق.

هدنة في إدلب

بدأ وقف إطلاق نار آخر في محافظة إدلب السورية. قالت وزارة الدفاع التركية إن موسكو وأنقرة اتفقتا على تطبيق وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب اعتبارًا من الساعة 00.00 يوم 12 يناير.

يقال إنه فيما يتعلق بتحقيق وقف إطلاق النار ، نظم أفراد الجيش السوري ثلاثة ممرات إنسانية لسكان ادلب.

على الرغم من وقف إطلاق النار ، لا يتوقف الإسلاميون في المعارضة المسلحة عن شن هجمات على مواقع قوات البحث والإنقاذ. وفقًا لمصادر تحدثت لوكالة الأنباء الفدرالية أنه قُتل و جُرح العديد من جنود الجيش العربي السوري في تفجير مفخخة زرعها الارهابيون في منطقة الحويز شمال غرب المحافظة. المعلومات عن أي من الجماعات المناهضة للحكومة هي المسؤولة عن تثبيت العبوات الناسفة ما زالت قيد التوضيح.

اقترح بوتين مازحا على الأسد دعوة ترامب إلى دمشق

خلال زيارة لسوريا ، نصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مازحا رئيس الدولة بشار الأسد بدعوة الزعيم الأمريكي دونالد ترامب إلى دمشق.

خلال اجتماع رؤساء الاتحاد الروسي وسوريا ، تم ذكر الرسول بولس ، الذي قام برحلة صعبة إلى دمشق. قال الأسد مازحا "إذا وصل ترامب على هذا الطريق ، فسيصبح كل شيء طبيعيا معه أيضا."

رداً على ذلك ، نصح بوتين نظيره السوري بدعوة الرئيس الأمريكي إلى دمشق.

"دعوه ، سوف يأتي!" قال الزعيم الروسي.

أشار الأسد إلى أنه مستعد للقاء ترامب في دمشق ، ووعد بوتين بنقل دعوة إلى الرئيس الأمريكي.

وفد سوري يصل الى ايران

وصل رئيس الوزراء السوري عماد خميس ، ووزير خارجية الجمهورية العربية السورية وليد المعلم ووزير الدفاع في هذا البلد علي عبد الله أيوب إلى طهران ، حيث سيبحثان الأحداث في الشرق الأوسط. كما أثار جدول أعمال الاجتماع قضية العلاقات السورية الإيرانية والعمل على تعزيزها.

وقالت مصادر صحفية: "سيتطرق الطرفان بالضرورة إلى آخر التطورات في المنطقة ، وخاصة اغتيال قاسم سليماني ورد إيران".

يُذكر أن الجنرال قاسم سليماني قاد قوات فيلق القدس الإيرانية الخاصة وكان من أكثر الشخصيات السياسية نفوذاً في الجمهورية الإسلامية. في 3 يناير ، قُتل في غارة جوية للقوات الجوية الأمريكية على مطار بغداد. وعدت طهران بالانتقام منه. في 8 يناير ، أعلن الحرس الثوري الايراني العملية العسكرية الشهيد سليماني ، حيث تم شن هجمات على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

لوحظ أن اغتيال سليمان قد أدانه شركاء الولايات المتحدة في الناتو. على وجه الخصوص ، طالبت كندا البيت الأبيض بتقديم مبررات مفصلة للحاجة إلى القضاء على الجنرال.

المساعدات الإنسانية الروسية لسوريا

قال آدم يفيليف ، ضابط القيادة المركزية للقوات المسلحة الروسية ، إن الجيش الروسي نظم توزيع المساعدات الإنسانية لسكان مدينة شيران (محافظة حلب) ، وقدم لهم ما مجموعه طن ونصف من الغذاء.

تم توزيع أكثر من 500 عبوة غذائية على المدنيين. تم تصميم العبوات في الغالب للأطفال والنساء والفقراء. تشمل العبوات الغذائية دقيق القمح والسكر والأرز والحليب المكثف والشاي. جميع المنتجات صنعتها الشركات الروسية.

يشكر السكان المحليون الجيش الروسي ويأملون أن تستمر هذه الأعمال الإنسانية.

"من المهم للغاية بالنسبة لنا أن تستمر هذه الإجراءات هنا. نحن نعتقد أنهم لن يخدعونا. لهذا نشكر روسيا والجيش الروسي. انظروا ، الشباب يعود. لقد كنا ننتظر هذا لفترة طويلة! يقول عبد الله ميرش ، "نريد أن نتأكد أن الحرب قد انتهت ، ولدينا الكثير من العمل في المستقبل ، نحن بحاجة إلى الدعم والحماية".