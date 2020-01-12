Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Замглавы СК РФ Краснов назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии

86
0 Оставить комментарий

Замглавы СК РФ Краснов назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии

Москва, 12 января. Следственный комитет РФ назвал предварительную причину, по которой был убит руководитель центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Как пояснил в своем интервью заместитель председатель СК РФ Игорь Краснов, мотивом покушения стала профессиональная деятельность правоохранителя.

На сегодняшний день следствием установлена причастность к преступлению Хасана Полонкоева и других лиц. Желая пресечь их преступную деятельность, они совершили вооруженное посягательство на офицера, действуя организованной группой.

«Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность Эльджаркиева. При этом у нас пока нет оснований говорить о том, что офицер мог быть убит из мести или на религиозной почве», – заявил Краснов в интервью газете «Коммерсант».

Напомним, в начале декабря 2019 года в суд поступило ходатайство следственных органов, требующих арестовать главаря организованной преступной группы Хасана Полонкоева в связи с убийством начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии.

12 января неизвестные напали на Эльджаркиева, а 2 ноября полицейский был убит четырьмя выстрелами в голову. Жертвой также стал родной брат начальника ингушского центра «Э». Убийство произошло на улице Академика Анохина в Москве.

Всего в деле об убийстве Ибрагима Эльджаркиева и его брата установлена причастность 40 человек, пишет «Газета.ru».

Новости партнеров

Источник: «Коммерсант»
Новости партнеров