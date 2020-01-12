«АвтоВАЗ» рассказал о новинках 2020 года

Тольятти, 12 января. Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» рассказала о новинках, запланированных на 2020 год.

Ожидается, что специалисты компании сосредоточат свои усилия на выпуске новых и обновлении текущих моделей Lada. Для выполнения поставленных задач волжский автогигант активно привлекает инженеров-технологов и конструкторов.

На Московском автосалоне «АвтоВАЗ», вероятнее всего, покажет серийную версию кроссовера повышенной проходимости Niva и городской SUV, созданный под влиянием XCode. На очереди также концепт бюджетника Granta второго поколения, рестайлинговые Vesta FL и Xray FL и другие новинки, передает «Российская газета».

В июле 2019 года «Газета.ru» сообщала о приостановлении производства автомобилей в Тольятти и Ижевске из-за проблем с поставками комплектующих нижегородским предприятием «Автокомпонент».

«Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (город Нижний Новгород)», — прокомментировали в компании.

Ранее также сообщалось, что в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada. Цена вырастит в среднем на 2,3%. Больше всех подорожает седан Lada Vesta, стоимость которого составит 629,9 тысяч рублей. Пользующаяся особой популярностью в России Granta, станет дороже на на 2,5%. Внедорожник Lada 4x4 подорожает почти на 3%, его цена составит 538,9 тысяч рублей.

Самый дорогой автомобиль производителя, седан Lada Vesta Sport, наберет в цене на 1,5%. Нова цена — 1042,9 тысячи рублей.