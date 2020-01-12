ليبيا ، 12 يناير. الرئيس الليبي صالح يناقش وقف إطلاق النار في موسكو ؛ انتهكت قوات الوفاق الوطنية وقف إطلاق النار من خلال تعرض مواقع الجيش الوطني الليب

ليبيا ، 12 يناير. الرئيس الليبي صالح يناقش وقف إطلاق النار في موسكو ؛ انتهكت قوات الوفاق الوطنية وقف إطلاق النار من خلال تعرض مواقع الجيش الوطني الليبي للقصف

الرئيس الليبي صالح يناقش وقف إطلاق النار في موسكو

سوف يصل رئيس البرلمان الليبي ، وهي السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد ، عقيلة صالح إلى موسكو في زيارة رسمية. أعلن ذلك من قبل مستشار للبرلمان

تجدر الإشارة إلى أن صالح سيبقى في العاصمة الروسية لمدة يومين ، حيث سيجري خلالها محادثات حول وقف إطلاق النار في ليبيا ، الذي كان إلى حد كبير ميزة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

البرلمان الليبي ، ومقره مدينة طبرق ، هو حاليا الهيئة الوحيدة المنتخبة قانونيا من قبل مواطني البلاد ، ويسيطر على معظمها

انتهكت حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار من خلال تعريض مواقع الجيش الوطني الليبي للقصف

استمرت الهدنة في ليبيا لمدة 24 ساعة فقط فتح مسلحو حكومة الوفاق الوطني الليبي النار على خطوط مشروع الهضبة وعين زارة وصلاح الدين

حسب الرواية الرسمية للكتيبة 155 للجيش الوطني الليبي ، فتح إرهابيو الجيش الوطني الليبي النار في هذه المناطق على الرغم من الهدنة الذي بدأه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

هناك أيضًا رسائل على شبكة التواصل تويتر من مستخدمين عاديين حول الانتهاكات التي ترتكبها حكومة الوفاق الليبية المنشورات تتحدث عن قصف الهضبة

حكومة الوفاق الليبية تستعد لجولة جديدة من الأعمال العدائية

تستخدم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا وقف إطلاق النار لتجميع القوة في المستقبل، وصلت جماعة من المرتزقة السوريين إلى أبو سليم

يبلغ مستخدمو فايسبوك عن وصول سبع حافلات تحت حماية أربع سيارات مزودة بمدافع رشاشة ء ما يسمى بـ التقنيون. سجل على الشبكة الاجتماعية يتحدث عن نقل الأسماء السورية من مصراتة إلى طرابلس ، وتقع هذه الحافلات حاليا بالقرب من المستشفى في أبو سليم

وفقًا للعالم السياسي ، نائب مدير معهد التاريخ والسياسة في جامعة موسكو التربوية الحكومية ، مرشح العلوم التاريخية ، الأستاذ المشارك فلاديمير شابوفالوف ، فإن مثل هذه السابقة هي علامة تنذر بالخطر ، والمجتمع الدولي بحاجة إلى الاهتمام بهذا الأمر

أسقطت قوات الدفاع الجوي للجيش الليبي هجوما في سماء طرابلس

أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني الليبي طائرة تركية كوادكوبتر في سماء طرابلس. صرح بذلك المصارلي

تُظهر الصور المنشورة على موقع تويتر الاجتماعي أن الطائرة بدون طيار تحمل لغمين من عيار 120 ملم ، وهو انتهاك مباشر للهدنة في ليبيا

تجدر الإشارة إلى أنه بعد مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم التركي رجب طيب أردوغان ، كان لدى أنقرة فرصة لرفض دعم حكومة الوفاق ، لوقف توريد المعدات والأسلحة للمسلحين ، وكذلك مع روسيا ، لوقف الأعمال العدائية في البلاد