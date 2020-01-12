Экс-премьер Абхазии сообщил, кто должен стать и.о. президента после отставки Хаджимбы

Сухум, 12 января. Исполняющим обязанности президента Абхазии после отставки Рауля Хаджимбы должен стать премьер-министр Валерий Бганба. Такое заявление сделал бывший глава правительства Абхазии Сергей Шамба.

Он отметил, что соответствующее положение содержит конституция республики. Аналогичную позицию высказал и депутат парламента Аслан Бжания, возглавляющий местную оппозицию.

Сам Бганба пока не подтвердил свою готовность временно исполнять обязанности президента.

«Есть закон, и в соответствии с ним исполнение обязанностей президента переходит премьер-министру. А если премьер отказывается, то спикеру (парламента. — Ред.). Я пока еще не определился, соглашусь ли на это», — цитирует газета «Известия».

Рауль Хаджимба принял решение об отставке после встречи с лидером оппозиции Асланом Бжания. Политик вручил главе государства требование об отставке. Вице-президент Аслан Барциц пояснил, что президент принял такое решение ради стабилизации ситуации в стране, чтобы не допустить кровопролития.

Ранее для помощи в урегулировании конфликта в Абхазию отправился помощник президента Владислав Сурков. Власти республики надеются, что участие Москвы поможет урегулировать конфликт благодаря их высокому авторитету. Российские дипломат подчеркивают, что разрешение ситуации является внутренним делом народа Абхазии. Внешнее вмешательство в конфликт является недопустимым.

Сложившуюся ситуацию также прокомментировал Константин Затулин. По его мнению, претензии оппозиции не подкреплены правовыми основаниями.