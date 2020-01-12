Парламент Абхазии рассмотрит отставку президента 13 января

Сухум, 12 января. В понедельник, 13 января, парламент Абхазии должен рассмотреть заявление об отставке президента Рауля Хаджимбы, заявил спикер парламента Валерий Кварчия.

По его словам, только лишь после принятия отставки будет выбираться исполняющий обязанности президента республики.

«Завтра утром будет парламент, и все эти вопросы, я думаю, решим очень быстро. Хаджимба на имя председателя парламента уже написал отставку. Формально сначала отстраняется, потом выбирается исполняющий обязанности. С завтрашнего дня мы должны быстро приводить в порядок закон о выборах президента», - цитирует ТАСС Валерия Кварчия.

О заявлении Хаджимбы стало известно сегодня. В своем послании действующий президент Абхазии пояснил, что слагает полномочия во имя сохранения стабильности в стране.

Напомним, Верховный суд Абхазии отменил итоги второго тура президентских выборов на фоне массовых протестов в столице страны Сухуме. По началу Хаджимба отказывался покидать пост президента, но обещал урегулировать конфликт в рамках правового поля.

Второй тур президентских выборов в Абхазии прошел 9 сентября 2019 года. Хаджимба выиграл голосование, получив поддержку 47,19% избирателей, а его соперник, председатель оппозиционной партии «Амцахара», Алхас Квициния получил 46,19% голосов. С тех пор оппозиция продолжает добиваться проведения повторного голосования.

Три дня назад оппозиция штурмовала здание администрации главы республики, требуя аннулировать результаты сентябрьских выборов, на которых победил Хаджимба, пишет «Газета.ru».