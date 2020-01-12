СМИ Ходорковского намеренно затуманивали картину убийства журналистов в ЦАР — Соловейчик

Политический аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал Федеральному агентству новостей заявление СК РФ, который назвал ограбление мотивом убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике в 2018 году.

Соловейчик заявил, что сразу после трагедии, произошедшей в ЦАР, было выдвинуто немало версий о причинах случившегося.

«Были версии, как теперь видим, близкие к истине, то есть версии о чисто уголовных мотивах убийства, в том числе версия убийства местными бандитами с целью грабежа, были и разного рода политические спекуляции на трагедии, явно недостойные и, скажем прямо, аморальные: жизнь людей — не повод для политических спекуляций и сомнительных гипотез, — говорит эксперт. — В итоге стало понятно, что речь идет о сугубой уголовщине. Местные криминальные элементы, увидев, что имеют дело с не очень опытными в делах ЦАР иностранцами, но при этом имеющими на руках наличность, доллары США, вели их от места к месту и в конце концов ограбили и уничтожили».

По его словам, истинную картину произошедших событий искажали СМИ, которые финансирует беглый олигарх Михаил Ходорковский, отправивший российских журналистов на убой в африканскую страну.

«Очень жаль, что спекулятивные версии, имевшие место, в частности, в средствах массовой информации, связанных с Михаилом Ходорковским, долгое время затуманивали картину произошедшего в ЦАР, создавая превратную картину трагедии перед общественностью России и зарубежных стран», — заявил Владимир Соловейчик.

Ранее заместитель главы Следственного комитета РФ Игорь Краснов рассказал, что согласно результатам расследования, убийцами российских журналистов в ЦАР были местные жители, которые хотели заработать и решили ограбить туристов.

Напомним, 28 июля 2018 года трое российских журналистов Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев по заданию беглого олигарха Михаила Ходорковского прибыли в Центральноафриканскую Республику. Спустя три дня, в ночь на 31 июля, представители СМИ были обнаружены убитыми на дороге в 23 км от города Сибю. По данным ООН, это один из самых опасных районов страны. При том, что сама ЦАР — одна из самых опасных стран мира.

Позже Федеральное агентство новостей опубликовало собственное расследование, в котором выяснило обстоятельство гибели россиян. Как оказалось, в Африку журналистов направила организация под названием Центр управления расследованиями (ЦУР), финансируемая Ходорковским. При этом на россиян, отправившихся в опасную страну без охраны и переводчика, оказывалось давление. В частности, журналистов заставляли вести съемки в опасных местах и даже проникать на территорию военных баз.