Три новых пункта пропуска заработают в зоне деэскалации Идлиб в Сирии с 13 января

Дамаск, 12 января. Три новых пункта пропуска заработают в зоне деэскалации Идлиб в Сирийской Арабской Республике 13 января с 12.00 по местному времени. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

Отмечается, что для выхода мирных жителей с подконтрольных боевикам территорий созданы пункты пропуска Абу-Ад-Дахур, Хабит и Аль-Хадер. В ближайшее время здесь оборудуют места для питания и оказания неотложной медицинской помощи.

Нуждающимся людям предоставят предметы первой необходимости. Для перемещения граждан в безопасные районы организовано транспортное сообщение. Население оповещают путем смс, листовок, средств теле- и радиовещания.

В ЦПВС РФ также напомнили о призыве к участникам незаконных вооруженных формирований прекратить огонь, стать на путь мирного урегулирования в Сирии, и не препятствовать выходу граждан через пункты пропуска.

Усилия российских военнослужащих и специалистов также направлены на скорейшее восстановление объектов социальной и экономической инфраструктуры.

На протяжении минувших суток боевики ЦПВС РФ проведены две гуманитарные акции в провинциях Дейр-Эз-Зор и Хасака. Местные жители получили 650 продовольственных наборов общей массой 3,15 тонны. Медицинская помощь оказана 269 сирийцам.

Россия продолжает выполнять договоренности, закрепленные совместным Меморандумом с Турцией 22 октября 2019 года путем патрулирования на северо-востоке Сирии.

На протяжении минувших суток зафиксировано 64 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Боевики открывали огонь в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама, передает ЦПВС РФ.

Ранее президент России Владимир Путин предложил сирийскому коллеге Башару Асаду пригласить в Дамаск главу США Дональда Трампа. Об этом писала RT.