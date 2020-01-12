Экс-доцент СПбГУ Соколов отдаст колонии половину гонорара от новой книги

Москва, 12 января. Петербургский историк Олег Соколов, жестоко убивший и расчленивший возлюбленную аспирантку Анастасию Ещенко, заявил, что передаст половину гонорара от новой книги СИЗО «Бутырка», где он содержится на данный момент.

О решении Соколова заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. По его словам, историк продолжает писать свой роман, до окончания суда и следствия он планирует выпустить анонс. Само же произведение Соколов хочет закончить в колонии. Соколов также надеется, что там ему разрешат работать на компьютере.

«Соколов, в свою очередь, готов будет отдать половину гонорара в пользу казенного учреждения, где будет отбывать наказание», – цитируют РИА Новости Мельникова.

По его словам, Соколов хорошо отзывается об условиях содержания в «Бутырке», где в его камере с недавнего момента появился телевизор.

Напомним, Олег Соколов был переведен из центра психиатрии имени Сербского в СИЗО в начале января.

По версии следствия, 7 ноября Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко из обреза, после чего принял решение расчленить тело девушки. Экс-преподавателя вуза задержали при попытке утопить конечности девушки в реке Мойке. Будучи пьяным, Соколов упал в воду, его госпитализировали в больницу с обморожением.

Полицейские во время обыска в квартире мужчины нашли обезглавленное тело и пилу. В отношении Соколова возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Бывший доцент СПбГУ полностью признал свою вину. Его доставили из Санкт-Петербурга в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Ранее сообщалось, что суд продлил срок ареста Соколову до 9 апреля 2020 года.

В конце 2019 года директор научной библиотеки МГУ Вячеслав Мосягин заявил, что университет собирается приобрести книгу историка Соколова. Известно, что вуз захотел приобрести различные научные труды, среди которых была работа Соколова «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа», пишет «Газета.ru». Сделать это планируется исключительно в научных интересах.