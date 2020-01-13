Экс-депутат Рады Журавко назвал «коричневой болезнью» массовое избиение евреев на Украине

Украина все больше начинает следовать заветам своего новообретенного национального героя Степана Бандеры. Поздно вечером 10 января в городе Умань Черкасской области группа из 30 человек, предположительно, украинцев, избила евреев, пришедших поклониться могиле раввина Нахмана. Итогом стычки стала госпитализация четырех человек. По свидетельству пострадавших, прибывшие на место полицейские не пытались остановить преступников, а только «стояли и наблюдали». История, к сожалению, повторяется, и традиции фашизма снова в моде на Украине, заявил в интервью Федеральному агентству новостей бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Этот фашизм фактически поддержали все сателлиты США, профинансировав его с целью уничтожения самой России, — считает политик. — Но весь ужас заключается в том, что среди них был также и Израиль, народ которого больше всех остальных в мире пострадал от коричневой чумы».

По словам Журавко, именно в Киеве находится самое крупное массовое захоронение расстрелянных евреев, убитых бандеровцами — Бабий Яр.

«И они молчат, — сказал экс-депутат. — Молчат еврей Коломойский (олигарх Игорь Коломойский. — Прим. ФАН), еврей (президент Украины Владимир. — Прим. ФАН) Зеленский, молчит целый Израиль. И у меня вопрос: почему они не поднимают волну гнева против того беспредела, который творится сейчас на Украине? Откуда взялся этот всплеск фашизма в Умане? Уже не надо скрывать: его породили Германия, Франция, Польша».

Собеседник ФАН объяснил свою позицию тем, что в 2014 году именно эти страны «нажали на спусковой крючок», поддержав антиконституционный переворот в Киеве.

«Однако нельзя равнять нацизм Германии 30-х и 40-х годов с тем, что происходит на Украине сейчас, в XXI веке. Теперь все намного хуже, это некая смесь бульдога с носорогом. И если сегодня европейские страны, включая, кстати, и Россию, не будут обращать внимания на эту коричневую болезнь, на эту раковую опухоль, то она будет разрастаться и поглощать все новые и новые страны. И страдать будут — сперва потихоньку — Польша, Венгрия, Чехия, Румыния и так далее», — заявил Журавко.

Он прокомментировал идею руководителя организации Shemira Ukraine Шломи Элиша, заявившего, что помощи от официальных властей Киева они больше не ждут, организовать отряды еврейской самообороны для защиты своих сородичей от «от украинских бандитов».