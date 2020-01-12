Брошенные Ходорковским без охраны журналисты были убиты в ЦАР местными грабителями - СК РФ

Москва, 12 января. Заместитель главы Следственного комитета РФ Игорь Краснов рассказал, кем и зачем были убиты трое журналистов из России в Центральной африканской республике (ЦАР) в 2018 году. По словам Краснова, убийцами были местные жители, которые хотели заработать, ограбив туристов.

На сегодняшний день следователями установлено, что 28 июля 2018 года режиссер-документалист Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко прибыли в город Банги по туристическим визам. Журналисты планировали снимать документальный фильм.

Там они с помощью неустановленного лица наняли местного жителя, который должен был выступать в качестве водителя для поездок по стране. Представители местного Минобороны отказали журналистам в посещении лагеря военных. Поэтому 30 июля ночью россияне отправились в Бамбари на встречу с неизвестным мужчиной, сообщает «Интерфакс».

По пути автомобиль Россиян остановила группа темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от журналистов выйти из машины и передать все ценные вещи и аппаратуру. Россияне отказались, в ответ на это преступники открыли огонь.

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе», – поясняет Игорь Краснов.

Напомним, как позже стало известно, в Африку журналистов направила организация Центр управления расследованиями (ЦУР). Этот проект финансировал беглый российский олигарх Михаил Ходорковский, ранее судимый за тяжкие преступления, включая организацию заказных убийств. Как оказалось, руководство ЦУР не предоставило журналистам четкого плана действий, не наняло переводчика и охрану. Кроме того, съемочную группу заставлял вести съемки в опасных местах или даже прорываться на территорию военных баз.