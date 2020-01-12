Фотовыставку в поддержку фигурантов «Сети» открыли петербургские «яблочники». ФАН-ТВ

В своем петербургском офисе на Шпалерной улице представители партии «Яблоко» организовали документальную выставку о фигурантах «Сети», ее участники обвиняются в создании террористической группировки.

Более двух лет назад ФСБ арестовала одиннадцать фигурантов из Пензы и Петербурга, девять из них по-прежнему находятся в СИЗО, однако «яблочники» по какой-то причине решили организовать выставку в поддержку обвиняемых в терроризме именно сейчас. По версии спецслужб представители «Сети» были в Москве, Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии. Следователи установили, что несколько членов группы планировали устроить серию терактов во время Чемпионата мира по футболу и выборов президента, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Обвиняемым грозит от 6 до 18 лет лишения свободы.

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский с уверенностью заявляет, что все дело «Сети» было сфабриковано, оружие и наркотики обвиняемым якобы подбросили, а виновными они себя признали под пытками. К слову, двое фигурантов пошли на сотрудничество со следствием (Егор Зорин и Игорь Шишкин) и информацию о пытках официально не подтверждают.

«Я многократно участвовал в публичных акциях в защиту обвиняемых по делу «Сети»: пикеты, митинги, петиции. Но что я хочу сказать, отвечая на вопрос, а что делать, все мы понимаем, что дело сфабриковано, все мы понимаем, что показания выбиты пытками», — уверен Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга.

Выставка, если ее только можно так назвать, проработает целый месяц. Парламентарий призвал петербуржцев прийти на нее и тем самым поддержать фигурантов дела «Сеть». Еще один «яблочник» также уверен в невиновности обвиняемых в терроризме. Политик высказал свои претензии к содержанию заключенных в российских тюрьмах.

«Пытки применяются к фигурантам дела «Сети», в каких ужасных, невыносимых условиях их держат. В тюрьмах, к примеру, в Горелово, то есть там просто условия нечеловеческие, условия сталинских концлагерей, такого не может быть в нашей стране, это недопустимо. Я убежден, что эти люди, которые являются фигурантами дела «Сети», не имеют никакого отношения к терроризму, и они просто оклеветаны, и они абсолютно невиновны», — считает Сергей Трошин, депутат муниципального совета Литейного округа.

Организаторы завлекали на выставку, обещав новые фотографии и документы по делу, однако ничего эксклюзивного не предоставили. На стенах тесного помещения были развешены фотографии не самого лучшего качества, которые есть в общем доступе, с краткой биографией фигурантов. Столпившиеся в душном помещении были явно разочарованы, а одна девушка и вовсе упала в обморок. Хотя на «вернисаж» она шла явно не за этим. Но главная цель партии «Яблоко» очевидно была не сама выставка, а очередная попытка сделать из террористов жертв системы и себя превознести на ее фоне.

Напомним, что по версии следствия «Сети» должна была объединить российских анархистов в «боевые группы, ставящие своей целью насильственное изменение конституционного строя.

Документы и материалы переписок подтверждают, что участники действительно готовились к нескольким терактам. Страшно представить сколько жизней они могли бы унести, если бы не были задержаны.