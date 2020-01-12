Оперировавший Литвинову хирург Кулиев рассказал о ее состоянии после ДТП

Москва, 12 января. Хирург Теймур Кулиев, оперировавший актрису и режиссера Ренату Литвинову, рассказал о ее самочувствии и состоянии здоровья.

Медики зашили артистке подбородок после ДТП, Кулиев отметил ее стабильное состояние.

«Не волнуйтесь, все хорошо с Ренатой. Я постарался, все нормально будет, надеюсь», — отметил врач.

По словам доктора, пока рано делать более подробные заявления, должны пройти минимум сутки, чтобы оценить состояние пациентки.

Кулиев добавил, что Литвинова должна явиться на осмотр завтра, 13 января.

Ранее московский главк ГИБДД сообщил о ДТП с участием актрисы. По данным ведомства, Литвинову сбил легковой автомобиль на Тверском бульваре.

Артистка опровергла сообщения о том, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. После происшествия ей была оказана первая медицинская помощь, передавал НСН.

Отмечается, что легковым автомобилем управляла 28-летняя девушка, которую оштрафовали на две тысячи рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что неприятный инцидент произошел с актрисой в ее день рождения, после чего артистке пришлось обращаться к пластическому хирургу.

Кроме того публиковалась информация о том, что у Литвиновой в результате аварии повреждены рука и нога, но ни сама Рената Литвинова, ни ее представитель эту информацию не подтвердили.