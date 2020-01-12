Вашингтон заявил, что США хотят в перспективе вывести войска их Ирака

Вашингтон, 12 января. Власти Соединенных Штатов Америки заявили, что в будущем хотели бы вывести свои войска с территории Ирака. Однако они готовы сделать это лишь на своих условиях. Об этом сказал помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

5 января парламент Ирака большинством голосов принял резолюцию, которая предусматривает требование к правительству страны прекратить любое иностранное военное присутствие на иракской территории и отозвать запрос на поддержку международной коалиции во главе с США в борьбе с ИГИЛ1 (запрещенная на территории РФ организация).

Во время выступления на телеканале Fox News Роберта О’Брайена попросили прокомментировать резолюцию. Помощник Трампа ответил, что данный документ не имеет обязательной силы и был принят «исключительно группой законодателей из числа шиитов». По его мнению, сунниты и курды бойкотировали резолюцию, сообщает ТАСС.

«В любом случае наша цель тоже состоит в том, чтобы уйти из Ирака. Президент говорил, что мы хотим уйти с Ближнего Востока. Но нам нужно уйти на своих условиях, уйти таким образом, чтобы «Исламское государство»1 было полностью уничтожено», – заявил Роберт О’Брайен.

Он также сказал, что США планируют и дальше работать с иракцами и рассчитывают уйти так, чтобы страна «была в безопасности».

Напомним, конфликт между США и Ираком разгорелся после убийства генерала Сулеймани. Нападение на него было организованно США в ночь на 3 января. Позже стало известно, что приказ о его убийстве отдал лично глава Белого дома Дональд Трамп.

В Ираке назвали случившееся нарушением национального суверенитета страны. Иран обратился с официальной жалобой в Совбез ООН, а позже нанес ответный удар по американским военным объектам.

1 Организация запрещена на территории РФ.