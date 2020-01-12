Москва, 12 января. «Открытая Россия» беглого олигарха Михаила Ходорковского все чаще попадает в скандалы, связанные с аморальным образом жизни ее сотрудников. Активисты организации, признанной нежелательной на территории РФ, попадались на наркотиках, мошенничестве и даже промискуитете. Наглядно стремление Ходорковского не только расшатать государственный строй России, но и нравственные основы ее населения.

Так, «Открытая Россия» призывает к легализации наркотиков, чтобы якобы в России уменьшилось количество осужденных. Однако недавно некоторые Telegram-каналы обнародовали информацию о том, что лидер организации Анастасия Буракова регулярно употребляет марихуану, но пока опасается делать это на территории РФ, передает «Политика сегодня».

В пристрастии к наркотикам были замечены активисты «Открытой России» из Краснодара супруги Запрудины. В апреле 2019 года полиция обнаружила в их доме целую плантацию конопли, а сами оппозиционеры, судя по всему, находились в состоянии наркотического опьянения. Либеральным СМИ не удалось создать образ «мучеников режима», поскольку супруги прекратили участие в деятельности организации.

Похожая история произошла с координатором псковского отделения «Открытой России» Лией Милушкиной. Девушка и ее супруг были задержаны правоохранителями в январе 2019 года по обвинению особо крупного размера наркотиков.

Екатерина Муранова из карельского Медвежьегорска, ранее осужденная за публичное оправдание терроризма, сама призналась в хранении наркотиков. Однако это не помешало либеральной прессе раздувать информацию о подбросе.

Все эти истории приводят к мысли, что истинная цель Ходорковского – геноцид россиян с помощью наркотизации населения. В этом Ходорковский солидарен с Джорджем Соросом, который поддерживает легализацию наркотиков во имя демократии во всем мире.

Более того, агрессивное навязывание легального статуса наркотиков – не что иное, как лоббирование интересов клана Ротшильдов, которые не только спонсируют российских либералов, но и ведут активную торговлю наркотиками.