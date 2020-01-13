После беседы Путина и Макрона Перенджиев сравнил тактику главы РФ с «методами Христа»

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон 12 января провели телефонные переговоры по ряду актуальных международных вопросов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в комментарии Федеральному агентству новостей сравнил тактику, которой придерживается российский лидер, с «методами Христа».

«Действия нашего президента поставили всех на место. Многие ожидали, что Россия будет агрессивно вмешиваться в те же конфликты на Ближнем Востоке, но Путин всех разоружил своими мирными инициативами. Он и руководству Турции, и другим правителям фактически задал вопрос: вы варвары, выступающие за пролитие крови, или серьезные политики, выступающие за мирные разрешения конфликтов?» — прокомментировал Перенджиев.

Политолог вспомнил, что Франция на протяжении долгого времени, начиная с Николя Саркози, пыталась позиционировать официальный Париж как «министерство всего Евросоюза по переговорам» и брала на себя миссию по разрешению различных конфликтов, несмотря на то, что сама эти конфликты создавала.

«Но Путин сейчас даже горячую Францию призвал к урегулированию конфликтов политическими методами, а не стрельбой и убийствами. И это касается не только Ближнего Востока. У нас и на постсоветском пространстве хватает сторонников применения силовых методов. И именно глава РФ показывает, что, несмотря на сложности в разных ситуациях, только политическая воля к миру, только мирное слово все меняют. Тут даже уместно вспомнить Учение Христа и то, какими методами он действовал. Христос не призывал же к использованию силовых методов? Он учил, что цели нужно добиваться не насильственными способами, а мирным путем. И этому учит не только христианство, но и все мировые религии», — отметил собеседник ФАН.

В Кремле отметили, что в итоге переговоров Путина и Макрона была «подтверждена готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса».

Эксперт подчеркнул, что именно слово человека, стремящегося к миру, может обезоружить агрессивного. И это тот пример, который демонстрирует наш президент.

«Путина слушают и слышат. У мировых лидеров много соблазнов по поддержке той или иной стороны в разных локальных конфликтах, а российский лидер призывает вместо таких «поддержек» улаживать разногласия политическими инструментами. В том же американо-иранском конфликте. И это значительно усиливает имидж России на мировой арене. Если Макрон будет придерживаться той мирной линии, о которой поговорили президенты, он повысит имидж Франции, пример миролюбия усилит и конкретно его позиции. Если же соблазнится принятием позиции только одной из конфликтующих сторон, это будет неграмотный ход, который приведет к ухудшению имиджа его страны», — заключил Перенджиев.

Путин и Макрон также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Ливии и на Украине. Лидеры двух стран договорились о продолжении личных контактов и отметили необходимость продолжения усилий, направленных на сохранение мира.