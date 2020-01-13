Сирия, 13 января. Боевики провоцируют боевые действия на окраинах «Большого Идлиба», несмотря на режим тишины. Курдские боевики провели рейды в Восточном Дейр-эз-Зоре. Сирийские военные сбрасывают листовки для жителей Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись атакам неизвестных в Даръа; пережили два взрыва на северо-западе Хамы; перебросили подкрепления из Хомса на запад Алеппо; сбрасывают листовки в Идлибе с призывами для мирного населения покинуть оккупированную зону.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла авиабазу САА на востоке от Алеппо и мирные районы города.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве курдского радикала в Ракке; обвиняется в организации взрыва в городе Гаранидж в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: выпустила сигнальные ракеты в районе завода Коноко в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: перекрыли переправы через Евфрат к юго-востоку от Дейр-эз-Зора; атаковали позиции союзников Турции в северной части Алеппо; провели рейды в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Исламисты радикальных бандформирований вооруженной оппозиции продолжили провоцировать боевые действия на линии соприкосновения сил с правительственными войсками. Как передавал медиапортал Step News Agency, боевики террористического альянса «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по авиабазе Сирийской арабской армии (САА) «Найраб». По данным новостного агентства SANA News под обстрелом также оказалась деревня Миньян, районы Аль-Халидия и Аш-Шахба, в результате чего погибли как минимум три человека, еще семь гражданских лиц, в том числе дети, пострадали. Кроме того, был нанесен жилым зданиям. В ответ военнослужащие САА нанесли удары по укрепрайонам джихадистов в пригороде Ар-Рашидин, уничтожив при этом несколько единиц военной техники «Джебхат ан-Нусры»1***.

Twitter-канал (QalaatAlMudiq) заявлял о передислокации подкреплений из провинции Хомс. Также стало известно, что население деревень, прилагающих к местам базирования боевиков, было эвакуировано.

На северо-западе провинции вновь вспыхнули вооруженные стычки между курдскими боевиками и поддерживаемыми Анкарой формированиями. Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) сообщал о том, что Отряды народной самообороны (YPG) нанесли удары по позициям протурецких бойцов на окраинах кантона Африн ,что привело к потерям союзников Турции в живой силе и технике.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки силы западной коалиции выпустили несколько сигнальных ракет в районе нефтеперерабатывающего завода Коноко, подконтрольного «Демократическим силам Сирии»**** (SDF). Сперва поступали сведения о том, что это стало ответом на обстрелы со стороны иранских военизированных формирований. Однако, по информации новостного портала Euphrates Post, за огонь со стороны проасадовских бойцов мог быть принят взрыв на месторождении.

Во второй половине дня еще один взрыв прогремел на юго-востоке Дейр-эз-Зора поблизости от города Гаранидж. Медиапортал Halab Today TV передавал, что в результате инцидента погибли двое детей. В установке СВУ местные активисты обвиняли «спящие ячейки» «Исламского государства».

Стало известно о закрытии переправ через Евфрат, находившихся в районе населенных пунктов Аль-Хаваидж, Дибан и Ат-Таяна, по распоряжению поддерживаемых США «демократических сил». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что таким образом курдские радикалы стремятся предотвратить вывоз нефти на территории, подконтрольные правительственным силам.

Twitter-канал (deirezzor24) сообщал о рейдах SDF в населенном пункте Абу-Хашаб. Официально заявленной целью обысков стал поиск подпольных групп ИГИЛ1,

Провинция Даръа

В провинции Даръа накануне возобновились вылазки неизвестных боевиков. Twitter-канал (Kyruer) сообщал о том, что группа вооруженных людей напала на КПП Сирийской арабской армии (САА) на окраинах населенного пункта Аль-Карак. Оппозиционный военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) заявлял о гибели трех сирийских солдат, однако официального подтверждения данные сведения так и не получили. В организации налетов подозреваются исламисты незаконных бандгрупп, действующих в составе подпольных групп. Напомним, многие военные эксперты уверены, что джихадистам до сих пор удается сохранять присутствие в регионе благодаря поддержке международного альянса во главе с США.

Поступали сведения о возвращении в Сирию почти тысячи беженцев из лагерей в Ливане и Иордании. Как известно, все они бежали за границу после оккупации их родных населенных пунктов исламистами вооруженной оппозиции.

Провинция Идлиб

После вступления в силу режима тишины сирийские военные начали распространять в Идлибе листовки с призывом к мирному населению покинуть оккупированные боевиками территории. Как известно, жители имеют возможность выхода через гумкоридоры у Абу-Духура, Аль-Хадера и Аль-Хубейта.

В то же время в соседней провинции Хама, окраины которой входят в зону «Большого Идлиба», продолжились провокационные обстрелы радикалов. Так, медиапортал Step News Agency сообщал об ударах со стороны боевиков группировки «Ансар ат-Таухид» по окрестностям населенного пункта Ар-Расиф. Кроме того, поступали данные о двух взрывах вблизи городов Аль-Азизия и Аль-Хувейз, жертвами которых стали как мирные жители, так и солдаты Сирийской арабской армии (САА). Позднее САА открыла ответный огонь по укреплениям боевиков в районе Аль-Хувейджи.

Провинция Ракка

В зоне оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF) вновь произошел взрыв. Военный источник в сети Twitter (alkhabour21) передавал, что сработала бомба, заложенная поблизости от города Ракка, в результате чего был убит один из членов курдской «милиции» «Асайиш». В подготовке взрыва обвиняли террористов «Исламского государства». Однако связанные с ИГ1 медиапорталы все еще не заявляли о причастности членов группировки к теракту.

Провинция Хасака

Очередной инцидент произошел в подконтрольном курдским боевикам лагере «Аль-Хол» в Хасаке. Военный источник в сети Twitter (alkhabour21) сообщал о том, что четыре женщины пострадали в результате вспыхнувшего в пункте временного размещения пожара. Их палатки были подожжены неизвестными, предположительно из числа родственников террористов «Исламского государства».

В приграничных районах продолжились работы по зачистке местности от следов военного присутствия радикальных бандформирований курдов. Турецкое Минобороны публиковало данные о выявлении ряда боеприпасов и мин, оставленных членами Рабочей партии Курдистана (РПК), в поселении Аль-Джазари недалеко от Рас аль-Айна.

1 Организация запрещена на территории РФ.