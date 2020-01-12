PR-директор отказалась комментировать выписку Заворотнюк из больницы

Москва, 12 января. PR-директор звезды сериала «Моя прекрасная няня» Марина Потапова отказалась комментировать сообщения о выписке актрисы из больницы домой.

Когда эту информацию Потапову попросила прокомментировать радиостанция «Говорит Москва», то она просто бросила трубку. Родные актрисы по-прежнему молчат.

Напомним, информация о выписке Заворотнюк появилась в ряде СМИ 12 января. Сообщалось, что новый год актриса встречала в больничных стенах, но несколько дней назад ее отпустили домой. Из-за отсутствия официальных данных снова начали появляться разные версии, почему врачи приняли такое решение. Было предположение, что лечение уже стало бессмысленным, по другой гипотезе актрисе, наоборот, полегчало. Были варианты и о том, что у семьи нет денег платить за содержание Анастасии в этой элитной онкологической клинике в Москве.

Ранее о том, что именно семья актрисы спровоцировала этот ажиотаж вокруг болезни Заворотнюк, заявил муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, если бы близкие вовремя сказали правду, этих слухов и сплетен не было бы.