Сирия, 12 января. Протурецкие силы понесли потери под обстрелом курдских боевиков в Алеппо. Почти тысяча сирийцев вернулась в САР за последние сутки. Военные ВС Турции разминируют приграничные районы на севере Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали почти 2,5 гектара территории в Даръа и Дамаске; нанесли ответные удары по расположениям боевиков в долине Аль-Габ на северо-западе Хамы.

Курдские вооруженные группировки: провели рейды в населенном пункте Абу-Хашаб в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: понесли потери в результате обстрела со стороны курдских боевиков в северной части Алеппо; выполняли задачи по зачистке районов на границе Турции и САР в деревне Аль-Джазари в Ракке.

Провинция Алеппо

Появились подробности о результатах обстрела опорных пунктов протурецких сил на северо-западе Алеппо курдскими боевиками. По информации военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), под ударами скончались по меньшей мере четыре бойца союзных Турции формирований, еще восемь были ранены. Отмечается, что атаки имели место в районе населенных пунктов Мареа и Шерава, а также на границах кантона Африн. Это может спровоцировать новый вооруженный конфликт в северной части провинции.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон обнародовал информацию о числе беженцев, вернувшихся в Сирию за последние 24 часа. В соответствии с представленными данными, с территории иностранных государств прибыли 979 сирийцев. 316 из них пересекли границу с Ливаном в районе погранпереходов «Джейдет-Ябус» и «Таль-Калах», еще 643, включая 193 женщины и 328 детей, перебрались из Иордании через пункт пропуска «Насиб».

Между тем саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) продолжили выполнять задачи по зачистке местности в Даръа и Дамаске от СВУ и боеприпасов, оставшихся после эвакуации исламистов. В ходе проведения работ было разминировано 2,4 гектара территории и выявлены 33 взрывоопасных предмета.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (deirezzor24) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) приступили к рейдам в Восточном Дейр-эз-Зоре. Курдские радикалы заявляют, что целью проводимых обысков является поиск «спящих ячеек» «Исламского государства»1. Несколько человек были взяты под стражу в районе населенного пункта Абу-Хашаб северо-западнее административного центра провинции. Напомним, зачастую в ходе подобных спецопераций под стражей по обвинению в связях с ИГ1 оказываются сирийцы, высыпающие против оккупации SDF.

Провинция Хама

После недавних обстрелов со стороны боевиков банформирования «Ансар ат-Таухид» правительственные подразделения были вынуждены приступить к ответным боевым действиям. Согласно информации новостного портала Step News Agency, части Сирийской арабской армии (САА), базирующиеся в районе населенного пункта Аль-Азизия, ударили по военным объектам исламистов на подступах к городу Аль-Хувейджа в долине Аль-Габ. Сведения о нанесенном радикалам уроне в живой силе или военной технике пока уточняются. Ранее поступали данные об организованном боевиками взрыве у Аль-Азизии, жертвами которого стали несколько гражданских лиц.

Провинция Хасака

Тем временем в северных районах провинции завершился еще один этап работ по разминированию местности, проводимых турецкими военными. Согласно информации Минобороны Турции, ряд противотанковых боеприпасов и мин, заложенных террористами Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG), был обнаружен в деревне Аль-Джазари вблизи Рас аль-Айна. Напомним, этот район перешел под контроль протурецких формирований и ВС Турции в рамках российско-турецкого меморандума о взаимопонимании после того, как его покинули курдские боевики.

1 Организация запрещена на территории РФ.