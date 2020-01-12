В преддверии Берлинской конференции немецкие издания заинтересовались встречей Путина и Меркель

Стала известна точная дата Берлинской конференции, основной темой которой станет урегулирование кризиса в Ливии. Сообщается, что международная конференция состоится 19 января. В рамках предстоящего события немецкие издания активно обсуждают деловой визит президента РФ Владимира Путина в Германию, в ходе которого российский лидер встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и обсудил детали конференции.
Издание Der Spiegel отмечает, что международная конференция по Ливии в Берлине должна принести мир стране.
«Это немецкая инициатива, но она нуждается в поддержке Москвы, потому что Россия имеет какое-то влияние в Ливии — она поддерживает одну из противоборствующих сторон с полководцем Халифой Хафтаром», — пишут журналисты немецкого издания.
В статье акцентировано внимание на том, что диалог Берлина с Москвой крайне важен на фоне подготовки к конференции, и без помощи России в установлении мира в Ливии не обойтись.
Журналисты Frankfurter Allgemeine Zeitung обратили внимание на слова канцлера Германии о немалом количестве совместных задач и проектов между Россией и ФРГ. Кроме того, издание отметило дружественный жест Ангелы Меркель в отношении поддержки строительства «Северного потока — 2», несмотря на позицию Соединенных Штатов.
Заголовок материала Süddeutsche Zeitung также говорит само за себя: «Новая гармония в сложные времена». По мнению авторов статьи, немецкой и российской сторонам удалось отодвинуть свои разногласия на задний план для перспективного сотрудничества в разных отраслях.
Недовольными действиями канцлер остались только журналисты Die Welt, раскритиковав Меркель за «внимательное слушание Путина». Издание упрекнуло канцлера в поддержке интересов Путина, которые явно противоречат взглядам правительства США.
«Когда два политика обращаются к прессе на два часа позже, чем планировалось ранним вечером, становится ясно, что Меркель на самом деле слушала Путина «с большим вниманием». Потому что он представляет позиции, которые, на удивление, четко соответствуют позициям российского самодержца и противоречат взглядам правительства США на мировую политику. В отличие от главы французского государства Эммануэля Макрона, Меркель не нужны великие геополитические взгляды, чтобы приблизиться к Путину и, таким образом, дистанцироваться от Дональда Трампа. <…> По тому, как весело в кулуарах встречи беседуют лидер «Газпрома» Алексей Миллер и министр иностранных дел России Сергей Лавров, можно предположить, что для монополии Москвы в экспорте газа ситуация не может быть лучше», — пишут журналисты Die Welt.