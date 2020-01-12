В преддверии Берлинской конференции немецкие издания заинтересовались встречей Путина и Меркель

Стала известна точная дата Берлинской конференции, основной темой которой станет урегулирование кризиса в Ливии. Сообщается, что международная конференция состоится 19 января. В рамках предстоящего события немецкие издания активно обсуждают деловой визит президента РФ Владимира Путина в Германию, в ходе которого российский лидер встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и обсудил детали конференции.

Издание Der Spiegel отмечает, что международная конференция по Ливии в Берлине должна принести мир стране.

«Это немецкая инициатива, но она нуждается в поддержке Москвы, потому что Россия имеет какое-то влияние в Ливии — она ​​поддерживает одну из противоборствующих сторон с полководцем Халифой Хафтаром», — пишут журналисты немецкого издания.

В статье акцентировано внимание на том, что диалог Берлина с Москвой крайне важен на фоне подготовки к конференции, и без помощи России в установлении мира в Ливии не обойтись.

Журналисты Frankfurter Allgemeine Zeitung обратили внимание на слова канцлера Германии о немалом количестве совместных задач и проектов между Россией и ФРГ. Кроме того, издание отметило дружественный жест Ангелы Меркель в отношении поддержки строительства «Северного потока — 2», несмотря на позицию Соединенных Штатов.

Заголовок материала Süddeutsche Zeitung также говорит само за себя: «Новая гармония в сложные времена». По мнению авторов статьи, немецкой и российской сторонам удалось отодвинуть свои разногласия на задний план для перспективного сотрудничества в разных отраслях.

Недовольными действиями канцлер остались только журналисты Die Welt, раскритиковав Меркель за «внимательное слушание Путина». Издание упрекнуло канцлера в поддержке интересов Путина, которые явно противоречат взглядам правительства США.