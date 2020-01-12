Миротворческая инициатива Путина по Ливии получила поддержку западных стран

Триполи, 5 января. Посольства США, Франции, Италии, Великобритании, Германии и Евросоюза в Ливии поддержали режим прекращения огня на территории страны. Об этом сообщило американское диппредставительство в своем Twitter.

Таким образом, посольства стран НАТО присоединились к Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), которая ранее приветствовала перемирие, инициированное президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдгоаном российский лидер убедил своего коллегу отказаться от оказания помощи террористам из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. До переговоров в Стамбуле Анкара практически на ежедневной основе перебрасывала в Ливию для поддержки ПНС боевиков из Сирии, а также вооружение

После встречи российский и турецкий президенты призвали стороны конфликта в Ливии прекратить ведение боевых действий. С полуночи 12 января в стране действует режим прекращения огня, инициированный Путиным.