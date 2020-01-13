Сирия, 13 января. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон провели две гуманитарные акции в Сирии. В Хасаке прошли митинги населения против оккупации США и SDF****. САА осуществила обыски на юго-востоке от Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы огневых позиций исламистов на западе Алеппо и северо-западе Хамы; осуществили обыски в населенном пункте Табия-Джазира на юго-востоке от Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: столкнулись с митингами населения в городе Хасака.

Провинция Алеппо

Информационный портал Halab Today TV сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по укрепрайонам боевиков исламистских бандформирований юго-западнее административного центра провинции. Артиллерийские дивизионы правительственных сил атаковали позиции джихадистов недалеко от населенного пункта Джазрайя. Напомним, САА вынужденно прибегла к обстрелам в данном районе, после того как радикалы, дислоцирующиеся в западной части провинции, в очередной раз ударили по городу Алеппо, в результате чего погибли не менее трех человек.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (HalabTodayTV) сообщает о том, что правительственные войска осуществили обыски в населенном пункте Табия-Джазира, который находится юго-восточнее административного центра региона. Несколько подозреваемых в сотрудничестве с террористами лиц были задержаны. Как известно Табия-Джазира не отделен от оккупированных «Демократическими силами Cирии»**** (SDF) территорий Евфратом, ввиду чего существует угроза проникновения сюда боевиков «Исламского государства»1 из зон контроля курдских боевиков.

Тем временем стало известно, что сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели две гуманитарные акции в Сирии. Одна из них прошла в Дейр-эз-Зоре — 250 продовольственных наборов общим весом более тонны были выданы жителям населенного пункта Аль-Хусейния. Кроме того, гумпомощь была доставлена в деревню Хазара в соседней Хасаке, где ее получили около 400 семей.

Провинция Хама

Медиапортал Halab Today TV сообщает о новых перестрелках на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***. Под огнем правительственных подразделений, базирующихся в районе населенного пункта Джурин, оказались места базирования исламистов на окраинах деревни Аль-Анкави на северо-западе региона. Столкновения с данном районе были инициированы радикалами. Напомним, накануне исламисты нанесли удары по подконтрольному САА населенному пункту Ар-Расиф, спровоцировав ответную реакцию.

Провинция Хасака

Массовые народные демонстрации состоялись в административном центре провинции. Согласно информации агентства новостей SANA News, участники митинга осудили атаку США в Ираке, в результате которой погиб глава спецподразделения «Аль-Курдс» Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), генерал Касем Сулеймани. Протестующие также потребовали от Соединенных Штатов покинуть страну, выступив против американской оккупации. По мнению демонстрантов, все районы, занимаемые Вашингтоном и «Демократическими силами Сирии» (SDF), должны перейти под контроль сирийского правительства, что поспособствует восстановлению мирной жизни на территории САР.

Между тем поступают сообщения о перестрелках в северной части провинции. Предполагается, что стычки произошли на линии соприкосновения сил протурецких формирований и курдских радикалов. Более подробные сведения о случившемся пока выясняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.