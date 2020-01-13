Сторонники лидера абхазской оппозиции Бжании пришли к резиденции Хаджимбы

Несколько сотен протестующих собрались у резиденции президента Абхазии после того, как лидер республики Рауль Хаджимба объявил о решении сложить полномочия. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались видеозаписи происходящих событий. На них видно, как протестующие — сторонники лидера оппозиции Аслана Бжании — движутся к президентскому дворцу.

Люди на видео требовали немедленной отставки действующего президента Рауля Хаджимбы.

Ситуацию с протестами в Абхазии и уходом президента Хаджимбы со своего поста Федеральному агентству новостей прокомментировала член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди.

«Только народ Абхазии может решать свое будущее, которое неразрывно связано с Россией. Наша страна заинтересована в мире, политической и экономической стабильности своего южного соседа. При этом совершенно очевидно, что для процветания Абхазии необходима консолидация всего общества, а также объединение народа вокруг общенационального лидера, который будет определен на всеобщих выборах», — заявила сенатор.

По ее словам, необходимо отметить наличие правовой составляющей в происходящих событиях: в частности, за отставку президента Рауля Хаджимбы проголосовал парламент. Также Верховным судом Абхазии были отменены итоги выборов главы государства, прошедшие в сентябре 2019 года, а новые центральный избирательный комитет страны назначил на 22 марта.